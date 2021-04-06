В Коми ищут волонтеров для национального парка «Югыд ва»

Фото: vk.com/dobropark11

Национальный парк «Югыд ва» объявил о наборе волонтеров для участия в эколагере «Сердце тайги». Об этом сообщается на странице нацпарка в социальной сети «ВКонтакте».

Добровольцам предстоит обустроить обзорную площадку, провести прочистку волоков Подчерье и подготовить экотропы для путешественнико В этом году волонтеров ждут на четырех волонтерских сменах.

1) 15-24 июня: волонтерская экспедиция «Переправа реки Кожим» (стационарный волонтерский лагерь по обустройству обзорной площадки). Смена: муж./жен.

2) 5-12 июля. Волонтерская экспедиция по реке Подчерье (сплав). Смена: муж./жен.

3) 22 июля - 5 августа. Волонтерская экспедиция по реке Щугор (сплав). Смена: муж./жен.

4) 12-19 августа. Волонтерская экспедиция «Прочистка волоков» в устье р. Подчерье (заброска на моторных лодках, маршрут пеший. Набираются только мужчины)

Прием заявок продлится до 20 апреля 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как школьники Печоры спасали ёжиков парка «Югыд ва» (подробнее)