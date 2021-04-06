В Сыктывкаре разыскивается 32-летний мужчина с сумкой через плечо

Кулачков пропал пару дней назад.

В Сыктывкаре пропал молодой мужчина Кулачков Александр Иванович. В последний раз его видели 4 апреля на берегу реки Сысолы.

С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в серо-голубую куртку, серую кофту, серые брюки, черные ботинки с высоким берцем.

Ушел с сумкой через плечо.

Если кому-то что-то известно о местонахождении Александра, просьба сообщить по телефону 112 или по бесплатной горячей линии: 8 800 700 54 52.

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