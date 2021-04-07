Житель Коми получил срок за нецензурную лексику

Фото: архив КП

Житель Усть-Цилемского района Коми выслушал 6 апреля приговор за публичное оскорбление представителя власти и применение насилия.

Мужчина находился на территории железнодорожного вокзала Ухты в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, Когда сотрудник транспортной полиции потребовал вести себя прилично, дебошир возмутился.

В присутствии свидетелей он начал выражаться в адрес полицейского нецензурной бранью и словами ненормативной лексики. А затем еще и ударил рукой по плечу, причинив боль (без вреда здоровью).

В суде дебошир вину признал, раскаялся и принес потерпевшему свои извинения. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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