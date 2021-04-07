В Коми продолжают работать 88 ледовых переправ

Фото: архив КП

После проведенного специалистами Центра ГИМС МЧС по Коми обследования в республике 6 апреля закрыты ещё пять ледовых переправ.

В Удорском районе прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Мезень между селом Кослан и деревней Мучкас.

В Княжпогостском районе прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Вымь между городом Емва и селом Серегово.

В Усть-Вымском районе прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Вычегда между селом Межег и поселком Мадмас, а также пешеходной ледовой переправы между деревнями Тыдор и Семуково.

В Корткеросском районе прекращена эксплуатация пешеходной ледовой переправы через реку Нившера между селом Нившера и местечком Заречье.

Итого, на сегодняшний день в республике уже закрыто 14 ледовых переправ, продолжают функционировать еще 88 ледовых переправ, в том числе автомобильных - 85 и пешеходных – 3, сообщает МЧС по Коми.

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