В Коми стремительно растет число заболевших ОРВИ детей

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За прошедшую неделю, 29 марта по 4 апреля, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7 752 человека, 62,8% заболевших – это дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Отметим, что к марту еженедельные цифры заболеваемости ОРВИ существенно снизились по сравнению с декабрем – февралем и колебались в районе 6000. А доля детей на протяжении всего эпидсезона была около 50 процентов. Однако в конце марта ситуация начала меняться в худшую сторону.

За неделю в восьми муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был полностью приостановлен воспитательный процесс в 1 детском саду; частично приостановлен учебный процесс в 14 классах 9 школ, воспитательный - в 25 группах 12 ДОУ.

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