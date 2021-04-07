Три тонны спирта незаконно провез в Коми житель Саратовской области

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Штраф в размере двух миллионов рублей в доход государства назначен жителю Саратовской области за незаконный оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.

Он без соответствующей лицензии закупил и привез в Ухту 3 200 литров этилового спирта. Часть продукции успел реализовать, а оставшаяся была изъята.

Действия осужденного суд квалифицировал по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ как, незаконные закупка, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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