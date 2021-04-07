Для госуслуг в Коми продлили режим пандемии до конца года

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Правительство РФ установило особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, который будет действовать до конца 2021 года, сообщают на сайте кабмина.

Речь идёт об упрощённом, в том числе дистанционном, формате предоставления гражданам наиболее востребованных услуг в социальной сфере. В числе таких – оформление пенсий и различных пособий, компенсационных выплат для неработающих граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Согласно постановлению, которое подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования смогут также вводить упрощённые правила идентификации заявителей.

Аналогичный порядок предоставления государственных и муниципальных услуг был введён в июне и действовал до конца 2020 года. Вопрос его продления обсуждался 6 апреля на заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса. По словам Михаила Мишустина, пока не выработался коллективный иммунитет к этой инфекции, важно делать всё необходимое, чтобы обезопасить людей.

Мишустин особо отметил, что получать государственные услуги должно быть удобно всегда, а не только во время пандемии. «Надо посмотреть, какие дистанционные сервисы сейчас наиболее востребованы, и сохранить их в дальнейшем, при этом не переходить полностью в онлайн-формат», – сказал глава Правительства.

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