В Коми безработные мужчины обокрали пенсионера

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Пенсионер из Воркуты стал жертвой воров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Как сообщили в ведомстве, 55-летний мужчина распивал алкоголь вместе со своими молодыми знакомыми 35 и 23 лет. В один момент они воспользовались тем, что пенсионер отвлекся и украли его банковскую карту и симку, подключили мобильное приложение и перевели 8 тысяч рублей.
На данный момент полицейские города возбудили уголовное дело. Карту злоумышленники вернули, а вот деньги они уже успели потратить.
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