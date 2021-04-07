В Коми безработные мужчины обокрали пенсионера

Фото: pexels.com

Пенсионер из Воркуты стал жертвой воров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как сообщили в ведомстве, 55-летний мужчина распивал алкоголь вместе со своими молодыми знакомыми 35 и 23 лет. В один момент они воспользовались тем, что пенсионер отвлекся и украли его банковскую карту и симку, подключили мобильное приложение и перевели 8 тысяч рублей.

На данный момент полицейские города возбудили уголовное дело. Карту злоумышленники вернули, а вот деньги они уже успели потратить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинец украл у приятеля деньги из хлебницы (подробности)