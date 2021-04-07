Стала известна личность утонувшего в Сыктывкаре 32-летнего мужчины

Фото: «Лизы Алерт» Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре установили личность утонувшего в реке Сысола мужчины. Им оказался 32-летний Александр Кулачков. Мужчина трагически погиб в минувшую пятницу, когда находился на берегу водоема в компании своих друзей.

Известно, что Александр в тот день был нетрезв. В какой-то момент он упал с бетонного причала в воду и его унесло течением, несмотря на все попытки его друзей вытащить сыктывкарца из воды.

Сейчас водолазы и спасатели пытаются найти тело Александра, а волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили поиски мужчины. По их словам, родители погибшего очень просят горожан оказать содействие в поисковых работах.

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