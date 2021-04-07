В Коми влюбленные пары стали меньше жениться

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За год в республике значительно уменьшилось число регистрируемых браков, сообщает Комистат. По данным ведомства, за 2020 год было сыграно 3,8 тысяч свадеб, что меньше на 21%, чем годом ранее.

Одной из основных причин, конечно же, является пандемия коронавируса, которая пришлась на апрель-май прошлого года. Из-за введенных в регионе ограничений пары не спешили играть свадьбы и регистрировать брак в масках и без гостей.

К тому же, в народе существуют, так называемые «майские суеверия», это тоже сыграло свою роль, считают эксперты. А вот пик свадеб пришелся на июль, когда за окном стояли жара и зной.

Отмечается, что в СЗФО самый высокий показатель брачности отмечался в Санкт-Петербурге, а самый низкий - в Ненецком автономном округе и Ленинградской области.

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