В Коми ведется локализация очага АЧС

Фото: Минсельхоз РК

Ветеринарная служба Коми предпринимает все необходимые меры по локализации очага африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики.

В деревне Малая Слуда Сыктывдинского района подтвердился случай заражения африканской чумой свиней В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения и локализации очага болезни. В радиусе 25 километров от эпизоотического очага устанавливается карантин. Он будет действовать до окончания проведения всех мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.

В зону наблюдения, прилегающей к угрожаемой зоне, вошли часть территорий Сыктывкара и Усть-Вымского района. Кроме того, из угрожаемой зоны исключено ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», отнесенное к компартменту IV.

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