В Ухте мужчина убил своего знакомого и инсценировал его исчезновение

В Ухте вынесен приговор об убийстве, замаскированном под безвестное исчезновение человека Фото: Архив "КП"

Прошлым летом в Ухте был объявлен в розыск 43-летний местный житель, который без вести пропал при загадочных обстоятельствах. Об исчезновении полицейским сообщила соседка мужчины. По ее словам, телевизор в его комнате работает вот уже четыре дня, а сам ухтинец не появляется дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», что является стандартной процедурой при поиске людей. Однако розыскные работы обнажили любопытные факты.

Оказалось, что накануне своего исчезновения в квартире пропавшего проживал житель поселка Водный. Ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с сообщением о безвестном исчезновении местной жительницы.

При проверке житель поселка Водный сообщил полиции, что владелец квартиры уехал на вахту, но позже он сознался, что убил приятеля и указал место нахождения его трупа – на Куратовских полях Ухты.

- Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший скончался в результате обильной кровопотери и острой дыхательной недостаточности от нанесенных колото-резаных ранений. Вину в инкриминируемом деянии житель Водного признал, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Коми.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

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