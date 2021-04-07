Стало известно, кто построит газопровод в Верней Максаковке

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Определен подрядчик по строительству газопровода в сыктывкарском поселке Верняя Максаковка, им стала местная компания ООО «Юрал-К». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аукцион по выбору подрядчикана выполнение строительно-монтажных работ первой очереди газификации в микрорайоне Яг-кар поселка Верхняя Максаковка прошел 31 марта. Заключение договора состоится 12 апреля. Сумма контракта превысила 89 миллионов рублей.

Работы стартуют с даты подписания контракта. Полное завершение работ – не позднее 1 декабря. Место проведения работ – от точки подключения в районе пересечения улиц Трудовая-Трактовая поселка Краснозатонский до поселка В. Максаковка, микрорайон Яг-кар.

Согласно техническому заданию, подрядчик проведет земляные работы, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, устройство наружных сетей газоснабжения, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, устройство искусственных сооружений.

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