Верховный суд Коми продлил пичугинцам срок содержания под стражей

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Верховный Суд Республики Коми продлил Пичугина Ю.В. и другим 17 подсудимым срок содержания под стражей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

С начала года по уголовному делу состоялось 32 судебных заседания, в ходе которых допрошены пятеро потерпевших и 44 свидетеля. В связи со смертью четверых свидетелей оглашены их показания, исследованы протоколы следственных действий, заключения экспертиз и иные документы по пяти эпизодам обвинения. Речь идет об убийствах троих человек и вымогательствах у троих потерпевших. Кроме того, суд рассматривает эпизоды обвинения в организации, руководстве и участии в преступном сообществе и банде. Было исследовано 13 компакт-дисков с аудиозаписями телефонных переговоров подсудимых.

15 марта после окончания срока удаления, примененного в качестве меры воздействия за многократное нарушение порядка в судебном заседании, к участию в судебном разбирательстве допущен подсудимый Солдатов С.Ю. 5 апреля суд продлил подсудимым срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 24 июля.

Также постановлением суда на 12 месяцев ограничено право подсудимого Тервонина А.В. (как осужденного к лишению свободы в исправительной колонии и оставленного в следственном изоляторе) на длительные свидания.

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