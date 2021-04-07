В Коми пьяный мужчина угнал немецкую иномарку и вылетел в кювет

Прокуратура Койгородского района настояла на изменении меры пресечения местному жителю Фото: Архив "КП"

В Коми продолжается расследование дела об угоне иномарки. Ауди-80 была украдена пьяным жителем Койгородского района.

Из материалов дела следует, что злоумышленник, будучи пьяным, доехал до поселка Койдин, где не справился с управлением и съехал на обочину. Нетрезвого водителя задержали сотрудники ГИБДД, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Как уточнили в прокуратуре Коми, на момент совершения преступлений мужчина был судим за совершение аналогичных преступлений.

Теперь мужчине запрещено водить машину и садится за руль. С таким ходатайством ранее выступил надзорный орган. В прокуратуре уверены, что селянин способен переступить черту закона вновь.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Койгородского района.

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