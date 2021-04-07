В Коми обнаружили развалившийся ФАП, от которого остался лишь адрес

Прокуратура выявила нарушения прав жителей поселка Вожский на оказание медицинской помощи Фото: Архив "КП"

Жители поселка Вожский Удорского района вынуждены получать положенное им медицинское лечение в ужасных условиях, а о получении положенных бесплатных лекарств даже речи не идет. В ситуации с серьезным нарушением прав разбиралась местная прокуратура.

Так, по данным ведомства, поселок, находящийся в 99 км от ближайшей районной больницы, должен быть оснащен ФАПом. Действительно, медицинский пункт зарегистрирован по адресу поселок Вожский, улица Центральная, д. 23. Только вот здания ФАПа давно нет.

- В связи с тем, что помещение по данному адресу оказалось непригодным для эксплуатации, необходимое оборудование в целях оказания медпомощи гражданам расположили в другом помещении, также не соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям по внутренней отделке, водоснабжению, вентиляции, санитарно-техническому оборудованию, - уточнили в прокуратуре.

Также проверка показала, что фактически прием в ФАПе Вожского не ведется совсем, а медпомощь оказывается путем обхода пациентов на дому по вызовам в определенное время. Кроме того, в поселке не осуществляется реализация лекарственных средств и медицинских изделий, аптечные организации на территории поселения отсутствуют.

- По выявленным нарушениям прокуратура района внесла представление главному врачу Удорской центральной районной больницы. В настоящий момент медицинское учреждение инициировало работу по подбору помещения для ФАПа, соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - заключили в надзорном органе.

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