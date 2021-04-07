Жителя Вуктыла будут судить за то, что он выбросил с балкона женщину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Вуктыле ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре 2020 года в квартире дома по улице Комсомольской, расположенной на пятом этаже, компания распивала спиртное. В какой-то момент между фигурантом и 30-летней женщиной возник конфликт. Мужчина переместил потерпевшую за ограждение балкона квартиры, расположенное на высоте более 14 метров от земли, и отпустил.

К счастью, женщина сумела ухватиться за перила ограждения и позвала на помощь. Услышав крики, двое других участников компании пресекли преступные действия злоумышленника и помогли потерпевшей подняться на балкон.

Фигуранта задержали и заключили под стражу. Злоумышленник не признал вину по предъявленному обвинению, заявив, что «никого убивать не хотел». В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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