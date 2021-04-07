В Ижемском районе около тысячи человек останутся без света

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В пятницу, 9 апреля, в Ижемском районе около тысячи жителей трех поселков останутся без света. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отключение электроэнергии планируется в Усть-Ижме, Малом Галове, Кельчиюре. Ожидается, что света не будет с девяти утра до часу часов. Электричество отключат в связи с плановым ремонтом ПО "Центральные электрические сети" воздушных линий электропередачи. На данный момент в трех селах в общей сложности проживает порядка 1000 человек.

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