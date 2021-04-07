МЧС Коми опубликовало штормовое предупреждение

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В Коми резко ухудшится погода. В республике ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По прогнозам синоптиков, завтра, 8 апреля, в Коми будет бушевать стихия, скорость которой будет достигать 15-20 м/с. Метеорологи предупреждают, опаснее всего будет в западных регионах республики.

В целом же четверг порадует жителей Коми солнцем. Синоптики обещают в этот день до +12 градусов тепла.

- В четверг прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Температура ночью 0...+2, днем +10...+12°С, - заключили специалисты.

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