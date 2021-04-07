Полицейские гонялись за пьяной сыктывкаркой на чужом авто

Жительница Сыктывкара за рулем чужой машины спровоцировала сотрудников ДПС на погоню. У девушки были признаки опьянения.

Около трех часов ночи на улице Куратова внимание сотрудников ДПС привлек серебристый Ford. Машина остановилась в пяти метрах от инспектора, а затем резко сорвалась с места. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню. Однако на призывы остановиться водитель иномарки не реагировал. Машины мчались по Орбите, выехали на Ухтинское шоссе и направились в сторону Эжвы. В какой-то момент автомобиль свернул в сторону Верхнего Чова. Экипаж ДПС зажал авто в одном из дворов поселка.

Из машины выскочила девушка и побежала во дворы. Нарушительницу удалось задержать. Оказалось, что у девушки нет прав. Мало того, имеются признаки опьянения. Идти на контакт с полицейскими барышня тоже не спешила, панибратски обращаясь к сотруднику на «ты».

– Что ты хочешь от меня? Какие процедуры? Ты ДПСник, твое дело палочкой махать, вызови ППСников. Я не собираюсь никуда дуть, – сказала девушка, отказываясь от прохождения медосвидетельствования.

В машине также находился владелец авто. В его отношении составили административный протокол за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления ТС. Его оштрафуют на 30 тысяч рублей. В отношения девушки составили шесть административных материалов. Ее поместили в спецприемник на 10 суток, а автомобиль увезли на штрафстоянку. Как передает телеканал «Юрган», после отбытия наказания в спецприемнике девушке придется заплатить крупный денежный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Росгвардейцы Коми по следам на снегу моментально вычислили угонщика

Известны подробности погони (подробнее)