Жителя Печоры посадили за убийство родственника

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре 22-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 28-летнего родственника. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ноябре прошлого года в квартире дома по улице Строительной между фигурантом и его родственником, которые были пьяны, произошла ссора. Началась драка, и обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом. Он наносил удары в область груди и бедра. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. через непродолжительное время он скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Суд учел смягчающие обстоятельства, коими стали противоправное поведение потерпевшего, явка с повинной и оказание помощи потерпевшему. При этом были и отягчающие – рецидив преступлений, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В итоге суд приговорил фигуранта к 6,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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