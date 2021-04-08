«Аквасервис» обязали к июлю восстановить системы теплоснабжения Вуктыла

Фото: архив КП

Решением суда удовлетворены требования прокурора города Вуктыла о признании незаконным бездействие ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис».

Напомним, тепло в квартирах Вуктыла отсутствовало на протяжении длительного времени, в квартирах царил холод – еле-еле квартира согревалась до +10 градусов. Нормального отопления там не было два месяца, люди замерзали и круглосуточно пользовались газовыми горелками.

Прокуратурой города Вуктыла проведена проверка деятельности ООО «Аквасервис», в ходе которой выявлены нарушения.

По мнению надзорного органа, они влекут нарушение нормальной работы системы теплоснабжения и как следствие нарушение температурного графика. Это создает угрозу жизни, здоровью вследствие отрицательных температур атмосферного воздуха, что является недопустимым.

Ответчик согласился с исковыми требованиями в полном объеме.

Решением суда признаны незаконными действия ООО «Аквасервис» по нарушению в январе-феврале 2021 года температурного графика. «Аквасервис» в срок до 1 июля 2021 года обязано устранить выявленные нарушения законодательства о теплоснабжении и промышленной безопасности.

Решение не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы годами замерзаем и моемся в тазиках»

Жители Вуктыла рассказали правду о катастрофе в городе (подробности)