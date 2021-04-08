«Надо поговорить»: отвергнутый сыктывкарец 7 раз врывался через балкон

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Ранее судимый житель Сыктывкара осужден за совершение восьми преступлений в отношении одной и той же потерпевшей. В число «подвигов ради любви» вошли истязания, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также 7 незаконных проникновениях в жилище.

Муравьев Д.И. с ноября 2018 года по июнь 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, нанес по различным частям тела потерпевшей множественные удары руками и ногами, кинул в последнюю предметы обихода, попав ими по ее телу, а также ударил ее головой о дерево. Несчастная испытала физическую боль и психические страдания, а также получила телесные повреждения, в том числе, повлекшие легкий вред здоровью.

С апреля по июнь 2019 года Муравьев в состоянии алкогольного опьянения совершил шесть незаконных проникновений в жилище дамы через балкон квартиры, а также путем открытия входной двери с применением физической силы с целью встречи и разговора.

Более того, в июне 2019 года пьяный Муравьев в ходе борьбы с потерпевшей захватил и удерживал ее руку, в которой находился нож, обращенный лезвием в сторону живота потерпевшей. Когда мужчина дергал руку несчастной, та животом наткнулась на нож, получив тяжкие телесные повреждения.

Приговором Сыктывкарского суда от 7 апреля по совокупности преступлений и приговоров Муравьев осужден к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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