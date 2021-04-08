С начала года в Ухте отловлено 72 безнадзорные собаки

Фото: архив КП

В Ухте продолжаются проблемы с отловов безнадзорных собак. По информации управления ЖКХ Ухты, электронный аукцион по выбору подрядчика, запланированный на 2 апреля 2021 года, признан несостоявшимся – не было подано ни одной заявки.

6 апреля на сайте госзакупок размещено извещение о проведении повторного аукциона. Сумма контракта – 2 миллиона рублей, срок оказания услуги - с даты заключения контракта по 30 ноября 2021 года. Работы финансируются из бюджета муниципалитета.

В рамках контракта должен производиться отлов, транспортировка животного, далее – осмотр ветеринарным специалистом, оказание ветеринарной помощи, передержка в течение 18 дней, стерилизация/кастрация, маркирование, вакцинация, возврат на улицу. В случае необходимости (по показаниям ветеринарного специалиста) – эвтаназия и утилизация трупа животного.

Сейчас с благотворительным фондом помощи животным «Добрый Город» заключен прямой контракт на оказание вышеописанных услуг. Он будет действовать до заключения муниципального контракта по результатам проведения конкурсной процедуры.

Всего с начала 2021 года в Ухте отловлено 72 собаки, сообщает администрация Ухты.

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Отловом, передержкой, а также утилизацией займутся волонтеры (подробности)