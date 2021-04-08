Жителям Коми на заметку: получить налоговые вычеты станет проще

Фото: сайт Госдумы РФ

Принят в третьем, окончательном чтении закон, который сделает проще процедуру получения имущественных и инвестиционных вычетов, сообщают на сайте Госдумы РФ.

Закон упростит процедуру получения налоговых вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам и инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Граждане, у которых есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы.

Как отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, «закон упростит жизнь многим. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации».

Контакты с налоговой службой будут осуществляться через личный кабинет, а налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет (в рамках информационного взаимодействия с банками, которые подключены к такой системе).

Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков предоставления налоговых вычетов.

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