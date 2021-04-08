В Коми осужденный колонии получил тяжелые травмы на лесозаготовке

Несчастный случай произошел в колонии
Фото: архив "КП"
В Коми осужденный колонии получил тяжелые телесные травмы во время работы на рубительной машине. Об том сообщает Гострудинспекция республики.
Как рассказали в надзорном органе, мужчина проводил очистку ленточного транспортера от затора отходов деревообработки. В какой-то момент его конечности оказались в аппарате и их засосал механизм. С тяжелыми травмами осужденный попал на больничную койку.
Расследование покажет, что к несчастному случаю привело игнорирование техники безопасности.
- Комиссией по расследованию несчастного случая установлена основная причина - это нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в проведении работ по очистке ленточного транспортера работником от затора отходов деревообработки без его отключения, - уточнили в инспекции.
Государственной инспекцией труда в Республике Коми работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, срок исполнения предписания находится на контроле.
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