В Сыктывкаре ликвидировали потоп на Октябрьском проспекте

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре пересечение улицы Чкалова и Октябрьского проспекта накануне превратилось в настоящий потоп. По сообщениям местной мэрии на участке названной дороги произошла коммунальная авария, из-за которой произошла утечка воды в технической камере центрального водовода.

Всю ночь коммунальные службы устраняли последствия аварии, а дорога была временно перекрыта. Удалось восстановить работу рано утром 8 апреля.

Причиной аварии называют поломку задвижки. На данный момент специалисты произвели ее замену.

- Работы вели в колодце, поэтому дорожное полотно не вскрывали, - уточнили в мэрии.

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