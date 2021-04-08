В Коми школьник попал под колеса Mitsubishi Lancer

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Коми

В Усть-Цильме иномарка сбила школьника, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Коми. По данным ведомства, ребенок перебегал дорогу по Советской улице, когда на него наехал Mitsubishi Lancer.

Сообщается, что школьник нарушил правила дорожного движения: он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Не ожидая увидеть мальчика на дороге, водитель не успел вовремя затормозить. К счастью, обошлось без жертв.

Как уточняет БНК, у ребенка диагностированы ушиб и ссадины, он не госпитализирован.

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