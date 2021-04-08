В Коми подрядчик украл более 700 тысяч рублей у муниципальных властей

Директор подрядной организации обвиняется в хищении муниципальных бюджетных денежных средств Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре директор подрядной организации обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РК. Мужчина, являясь директором компании, в июне 2016 года заключил с образовательной организацией столицы договор на проведение работ по ремонту кровли здания. Их стоимость согласно обоюдной локальной смете превысила 2,1 миллиона рублей.

- С июня по август 2016 года обвиняемый, достоверно зная, что предусмотренные договором работы выполнены не в полном объеме, изготовил и подписал документы – акт о приемке, справку о стоимости и затратах. При этом включил в них заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах и неиспользованных материалах, - уточнили в пресс-службе МВД.

В результате сыктывкарец при исполнении контракта незаконно получил более 722 тысяч рублей, принадлежащих муниципалитету, и распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, обвиняемый причинил местному бюджету ущерб в крупном размере.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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