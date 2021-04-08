Фото: администрация Сыктывкара

В Коми закрыли еще 24 ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В регионе закрыли 23 автомобильных и одну пешеходную переправу. Такое решение было принято после обследования, которое провели специалисты Центра ГИМС ГУ МЧС России по Коми. В Усинском районе закрыли три переправы, в Корткеросском – одну, в Троицко-Печорском – 10, в Ижемском – пять, в Удорском – две, а в Княжпогостском – три.

Всего в Коми уже закрыто 38 ледовых переправ, еще 62 автомобильных и две пешеходных продолжают работать. Жителей и гостей Коми призывают пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами и соблюдать требования безопасности.

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