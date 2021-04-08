В Воркуте суд рассмотрит дело о ДТП, в котором прокурор сбил подростка

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Воркуты. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В момент аварии бывший прокурор был пьян.

Напомним, происшествие было зарегистрировано 19 сентября 2020 года. Тогда мужчина наехал на своей иномарке на 17-летнего пешехода. В результате ДТП потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, и до настоящего времени он находится на лечении в стационаре.

Вину в содеянном фигурант дела не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу в Воркутинский городской суд.

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