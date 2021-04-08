В Сыктывкаре мужчина отправился в тюрьму за пытки над возлюбленной

Долгие месяцы женщина жила в настоящем аду Фото: Архив "КП"

Житель Сыктывкара осужден за истязание и избиение своей возлюбленной, сообщает пресс-служба Следкома. Мужчина долгое время издевался над сожительницей и преследовал ее.

Из материалов дела следует, что 40-летний сыктывкарец в период с ноября 2018 года по июнь 2019 года постоянно пил. Будучи в неадекватном состоянии он избивал женщину, издевался над ней и угрожал расправой. Несколько раз обвиняемый незаконно проникал в квартиру потерпевшей против ее воли. Во время очередной ссоры мужчина ударил потерпевшую ножом в область живота. Врачам удалось спасти жизнь девушки, однако здоровье сильно пострадало.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

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