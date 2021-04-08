В Сыктывкаре десятки домов останутся без воды

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В Сыктывкаре временно отключат холодную воду в домах по ряду улиц, сообщает городская администрация. Сообщается, что из-за ремонтных работ 13 апреля не будет водоснабжения по следующим адресам:

Малышева, 1,1А,3,5,9,10/1,13,15,16,24,31,17,21,23,25;

Печорская, 2;

Петрозаводская, 12,15,16,17,19,21,21/1,22,25,34,38,39,36,40,40/1,42,44, 50,52,54,54/1,56,58,27/1,27/3,33,27,27/2,27/4,29,33/1,33/2,41;

Тентюковская, 78,110,221,225,225/1,97,99,101,103,113,115,119,121,123, 125,127,129,131,333,85,85/1,87,89,91,93,95,233,239,245,267/1,267/2,269,271, 273,279/1,283,285,295,295А,301,81,83;

Ветеранов, 4;

Покровский бульвар, 2;

Лыткина, 31;

Октябрьский проспект, 172,174,176,176А,178,170,180,180/1,162,164,129/1,131/3,131/4,131/6,131/5.

Возможно пониженное давление в 9 объектах, расположенных на улице Малышева, 6,8,14,14/2,10/1,18,20,22, магазин 2.

Несмотря на то, что работы запланировано провести в то время, когда большинство горожан находится на работе, просим отнестись с пониманием к временным трудностям и своевременно запастись водой.

Отключение запланировано в период с 9 утра до 22 часов 13 апреля. Под временное отключение попадают 116 объектов, из них 81 жилой дом, 10 социальных объектов – школа и пять детсадов.

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