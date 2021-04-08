В Усинске мужчина избил женщину и украл у нее телефон

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии Фото: архив "КП"

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Усинску, находясь на маршруте патрулирования, получили от дежурного пульта централизованной охраны сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов.

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что мужчина, находившийся в состоянии опьянения, мешал покупателям, нарушал общественный порядок, на замечания продавца не реагировал и вел себя агрессивно.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны доставил жителя в территориальный отдел полиции, где при досмотре правоохранители обнаружили у него смартфоны. Позже было установлено, что ранее у одного из домов по Молодежной улице злоумышленник избил женщину, похитил телефон и скрылся с места происшествия. Злоумышленником оказался житель Курганской области 1985 года рождения.

По данному факту проводится проверка.

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