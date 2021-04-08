Жителя Коми судили за то, что он пьяным катался на машине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удорском районе 39-летнего жителя Благоево признали виновным в повторном вождении в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2017 году жителя Благоево не раз привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение, а в 2018 году – к уголовной. Его приговорили к обязательным работам и лишили прав на 2,5 года.

Наличие судимости и отсутствие прав не остановило мужчину. В первый день 2021 года, будучи пьяным, он отправился кататься по родному поселку, и его остановили сотрудники ГИБДД. Результаты медицинского освидетельствования показали превышение допустимой нормы абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в 10 раз.

Вину в содеянном мужчина признал. Его приговорили к году лишения свободы, а также еще на два года и один месяц лишили прав. Приговор не вступил в законную силу.

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