Жителям Коми возместят проценты за использование ипотечного кредита

Жители Коми могут частично погасить ипотеку за счет государства Фото: Архив "КП"

Жители Коми могут получить возмещение из бюджета республики 2/3 фактических затрат на оплату процентов за пользование кредитами на строительство или приобретение жилья, полученными в организациях, но не более суммы, рассчитанной исходя из размера процентной ставки по кредиту/займу, 5,5% годовых. Об этом сообщает Минстрой Коми.

Сообщается, что льготой могут воспользоваться те граждане, что заключили договор с кредитной организацией в срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. В ведомстве отметили, что важным условием является показатель среднемесячного дохода заемщика. Так, он составлять не более 50 тысяч рублей.

- Кроме того, гражданин, претендующий на выплату, на момент подписания договора должен быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в установленном порядке и состоять на соответствующем учете, - уточнили в Минстрое.

По поводу льготных условий нужно обращаться в администрацию муниципального образования не позднее одного года со дня заключения кредитного договора или договора целевого найма.

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