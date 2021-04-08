В Коми назвали лучших спортсменов марта

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Юлия Ступак и Иван Голубков стали лучшие спортсмены марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Для участия в конкурсе претенденты предоставили по электронной почте пакет документов: заявка на участие в республиканском конкурсе с указанием результата претендента и копии протоколов соревнований, заверенные руководителями учреждений и организаций.

В итоге «Лучшим спортсменом месяца» в марте стала Юлия Ступак – серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам. В номинации «Лучший спортсмен месяца среди спортсменов с инвалидностью» сильнейшим комиссия признала победителя Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением ОДА Ивана Голубкова. Решение было принято членами комиссии единогласно.

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