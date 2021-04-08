В Ухте должника по алиментам арестовали на 10 суток

Фото: управление ФССП по Коми

В Ухте 35-летнего мужчину арестовали на 10 суток за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки Lifan. 35-летний водитель, уже лишенный прав за пьяную езду, снова был нетрезв. Выяснилось, что он задолжал по алиментам 460 тысяч рублей. В последний раз мужчина перевел 1,5 тысячи рублей на содержание сына в апреле 2019 года. С тех пор взыскать алименты с ухтинца не удавалось. У отца ребенка нет ни официальной работы, ни денег на счетах. Мужчину объявили в исполнительный розыск.

Пока сотрудники ГИБДД фиксировали многочисленные нарушения пьяного водителя, судебный пристав-исполнитель составила в отношении него административный протокол о неуплате средств на содержание детей. Мировой судья арестовал должника на 10 суток. Lifan отправили на штрафную стоянку, где пристав его арестовала.

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