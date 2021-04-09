В Сыктывкаре участились случаи вандализма на Стефановской площади

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре участились случаи осквернения фасадов зданий и сооружений. Последний такой случай произошел в ночь с 6 на 7 апреля, когда у памятника В.И. Ленину на Стефановской площади была обнаружена надпись. По факту порчи муниципального имущества предприятие МКП «Жилкомсервис» подало заявление в правоохранительные органы.

Также предприятием зафиксировано еще два случая вандализма, информация о них передана в ГКУ «Безопасный город» для запроса видео с мест происшествий.

Кроме этого, силами МКП «Жилкомсервис» были оперативно закрашены надписи, обнаруженные на здании ТЦ «Детский мир», на контейнерах в парке им. С.М. Кирова и на Стефановской площади.

«Возможно, подростки не знают, как себя реализовать, и находят доступные им пути самовыражения. Однако в дальнейшем такие действия могут привести к уголовной ответственности. Приводить в порядок объекты после их порчи сложно, так как одной помывкой не обойтись. Бывают случаи, когда граффити необходимо закрашивать специальными красками, чтобы они не отличались по цвету от колора здания или памятника», - отметил директор МКП «Жилкомсервис» Андрей Капп.

Напомним, что нанесение надписей на зданиях учреждений и городских памятниках является нарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм». В Сыктывкаре есть опыт наказания за данное нарушение.

В июле 2019 года на Стефановской площади неизвестный оставил надпись, рекламирующую онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ. Надпись оперативно убрали, очистив всю наружную поверхность трибуны с помощью пескоструйного аппарата. Стоимость работ составила 25 тысяч рублей. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело, и по решению суда вандал выплатил штраф, равный стоимости работ.

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