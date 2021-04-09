Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30 марта по 5 апреля в Коми за неделю подорожали яйца, хозяйственное мыло и анальгин. Об этом сообщает Комистат.

За неделю яйца куриные подорожали в среднем на 5,2%, соль поваренная – на 1,7%, сосиски, сардельки – на 1,5%, макаронные изделия – на 1,2%, пшено – на 1,1%, молоко стерилизованное – на 0,9%, свинина – на 0,6%, сметана, мясо кур, творог жирный – на 0,1-0,4%.

Из плодоовощной продукции выросли цены на морковь на 2,9%, капусту свежую – на 1,9%, картофель – на 1,4%. Одновременно снизились цены на огурцы на 4,1%, помидоры – на 2,3%. Среди отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости мыло хозяйственное стало дороже на 0,9%.

Из остальных видов непродовольственных товаров было отмечено повышение цен на электропылесосы напольные – на 1,6%, телевизоры – на 0,8%. В группе наблюдаемых медикаментов метамизол натрия (анальгин отечественный) подорожал на 7%, цена на линекс снизилась на 0,8%. Цены на бензин автомобильный выросли в среднем на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми резко подешевели огурцы, но выросла в цене гречка (подробнее)