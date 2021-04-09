Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 8 апреля, в Коми закрыли еще четыре ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В Ухте перестала работать автомобильная ледовая переправа через реку Ижма на 4,5 километре автодороги Керки – Том. В Сосногорске закрыли автомобильную ледовую переправу через реку Сюзью на 27 километре автодороги Усть-Ухта – Аким – Порожск – Винла. В Вуктыле прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Старое Подчерье и реку Подчерье между селом Подчерье и поселком Кырта.

Всего в Коми уже закрыли 42 ледовые переправы, еще 60 продолжают работать, в том числе автомобильных – 58 и пешеходных - две. В МЧС призвали пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами.

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