В Вуктыле задержали мужчину, поджигавшего в подъезде имущество

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Вуктыле сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который поджигал в подъезде имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал. Его отправил местный житель через подключенную к его телефону опцию «Мобильный телохранитель». Силовики прибыли на место и заметили задымление в подъезде. Очевидец рассказал, что увидел злоумышленника, который поджигал имущество людей в подъезде жилого дома по улице Печорской. Заметив это, он вызвал вневедомственную охрану.

Сотрудники Росгвардии вызвали пожарных для локализации задымления. Мужчину 1971 года рождения задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

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