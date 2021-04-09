Жители Коми могут помочь добрым делом тяжелобольным детям

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Жители Республики Коми могут помочь добрым делом тяжелобольным детям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экономического развития и промышленности.

Принять участие в благотворительной акции «Шкатулка Мужества» может любой желающий вне зависимости от возраста и социального статуса. «Шкатулка Мужества» представляет собой специальную коробку с небольшими подарками. Она размещается в процедурных кабинетах, где маленькие тяжелобольные пациенты вынуждены проходить неприятные и, зачастую, болезненные процедуры. В награду за стойко перенесенный процесс каждый маленький пациент забирает тот предмет из «шкатулки», который ему больше всего понравился.

До 30 апреля 2021 года включительно (кроме субботы и воскресенья) каждый желающий может принести подарки в Центр развития предпринимательства по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74, Дом дружбы народов (3 этаж, офис «Мой бизнес»). Все собранные подарки будут переданы детям в один из реабилитационных центров Республики Коми.

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