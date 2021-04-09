В Коми отказали по десяткам тысяч заявлений по денежным выплатам

Фото: pexels.com

В 2020 году в регионе ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет назначили 19 744 получателям на 24 123 детей. Бюджетные расходы на эти цели составили около 1,7 миллиарда рублей, сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Решение об отказе в предоставлении выплаты вынесли по 21 345 заявлениям. В ведомстве подчеркнули, что это число также включает в себя заявления, направленные неоднократно. В Минтруде Коми отметили, что основными причинами отказа в предоставлении выплаты являются превышение дохода, установленного в качестве критерия для определения права на получение субсидии, а также предоставление недостоверных сведений при подаче заявления.

Ежемесячную денежную выплату семьям с низкими доходами на детей от 3 до 7 лет ввели в 2020 году. Она предусмотрена для семей, в которых доход на каждого ее члена не выше величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Коми за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Таким образом, в 2020 году она составляла 6,8 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменения в законах в апреле коснутся каждого жителя Коми

Пенсии, водительские права, программное обеспечение на технике, выплаты на детей, сигареты (подробнее)