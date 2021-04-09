Сыктывкарка отдала мошенникам 9 тысяч за приворот

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В Сыктывкаре женщина 1966 года рождения перевела мошенникам 9 тысяч рублей под предлогом оказания магических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В социальной сети «Одноклассники» женщина увидела рекламу фирмы, оказывающей помощь в различных жизненных ситуациях с помощью ворожбы, колдовства и приворотов. Горожанка вспомнила, что ее подруга длительное время пыталась вернуть разрушенные отношения с любимым мужчиной, который ушел из семьи.

В ходе переписки с магами она сообщила все сведения о лицах, которые были необходимы для проведения ритуалов. Оплату за приворот требовалось внести заранее. Результатом выполненной работы должно было стать возвращение супруга в семью, к подруге. Когда в назначенный срок изменений в личной жизни приятельницы не произошло, сыктывкарка попыталась связаться с магами, но их страницы и телефоны были заблокированы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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