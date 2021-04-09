Администрация Сосногорска ответила в суде за нападение собаки на ребенка

Суд установил ненадлежащее исполнение обязанностей УЖКХ по организации отлова бесхозяйных собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд в интересах несовершеннолетней девочки, на которую напала безнадзорная собака, обратился прокурор города Сосногорска. Он потребовал возмещения морального вреда, причиненного укусом.

Беда случилась 14 декабря 2020 года в 6 микрорайоне Сосногорска. На несовершеннолетнюю К. напала бесхозяйная собака. Из-за травмы в виде укушенной раны потерпевшая была вынуждена обратиться в лечебное учреждение за медицинской помощью, а также пройти курс антирабической вакцинации.

Прокуратура Сосногорска по обращению матери пострадавшей провела проверку исполнения полномочий по отлову безнадзорных животных на территории муниципального района «Сосногорск».

Установив ненадлежащее исполнение обязанностей УЖКХ по организации отлова бесхозяйных собак, суд исковые требования прокурора Сосногорска удовлетворил. С управления ЖКХ администрации МР «Сосногорск» в пользу законного представителя пострадавшей взыскана компенсация морального вреда за причинение вреда здоровью несовершеннолетней в сумме 30 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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