В Княжпогостском районе ищут красивого 51-летнего мужчину

Давайте найдем.

В Княжпогостском районе пропал полный сил и здоровья красивый мужчина Сергей Валерьевич Кевро. Ищем все вместе!

Сергею Кевро 51 год. Мужчина из Княжпогостского района. С 8 марта его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост - 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет предположительно в серую куртку, синие штаны и чёрные ботинки.

Если вы что-то знаете, обратитесь сюда: Сергей (Воркута) 89121790654, Светлана(Йося) 89041010625.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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