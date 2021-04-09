В Княжпогостском районе ищут красивого 51-летнего мужчину

Давайте найдем.
В Княжпогостском районе пропал полный сил и здоровья красивый мужчина Сергей Валерьевич Кевро. Ищем все вместе!
Сергею Кевро 51 год. Мужчина из Княжпогостского района. С 8 марта его местонахождение неизвестно.
Его приметы: рост - 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Был одет предположительно в серую куртку, синие штаны и чёрные ботинки.
Если вы что-то знаете, обратитесь сюда: Сергей (Воркута) 89121790654, Светлана(Йося) 89041010625.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.
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