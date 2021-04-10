В Коми уничтожат свиней в границах нового очага африканской чумы

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В рамках борьбы с новым очагом африканской чумы свиней глава Коми издал 9 апреля указ об уничтожении животных и продуктов из них.

«Провести изъятие животных и (или) продуктов животноводства в границах территории эпизоотического очага (далее – эпизоотический очаг) и на территории угрожаемой зоны, непосредственно прилегающей к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 15 километров от границ эпизоотического очага», - сказано в указе.

Напомним, очагом признано личное подсобное хозяйство в Сыктывдинском районе, деревня Малая Слуда, улица Лесная, дом 6.

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