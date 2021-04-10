Два автомобиля сгорели в поселке Коми

Фото: архив КП

Сообщение о возгорании поступило 9 апреля в 04:59 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района. Огонь бушевал в строении, где располагалась пилорама, на улице Башлыкова в поселке Жешарт. На место прибыли 16 человек на трех автоцистернах.

Пожар был ликвидирован в 9:47, огнем уничтожены два автомобиля, находившиеся внутри, и кровля строения. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по Коми.

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