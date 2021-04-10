За ночную дискотеку в Воркуте ответили в суде

Фото: архив КП

Штраф в размере 50 000 рублей назначен Воркутинским городским судом юридическому лицу за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Предприятие допустило на территории, на которой введён режим повышенной готовности в связи с распространением новой короновирусной инфекции, работу танцевальной площадки (ночной дискотеки).

Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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